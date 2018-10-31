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«Расчленили и уничтожили»: последние минуты Хашукджи
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В Турции раскрыли подробности убийства Хашукджи 

Рамблер 1 час назад
Журналист Джамаль Хашукджи был задушен сразу после входа в Генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Главной прокуратуры Стамбула, передает ТАСС.
Турецкие правоохранители назвали убийство Хашукджи спланированным. Согласно их версии, после того как журналиста задушили, его тело расчленили, а останки уничтожили.
Накануне руководитель Главной прокуратуры Стамбула Ирфан Фидан провел переговоры с генпрокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Моджебом. В пресс-службе стамбульской прокуратуры отметили, что переговоры не принесли результата.
Сын убитого Хашукджи уехал из Саудовской Аравии
Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи, который с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Журналист был убит в здании посольства, Эль-Рияд утверждает, что Хашукджи погиб в результате спонтанно начавшейся драки.
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