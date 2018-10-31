«Расчленили и уничтожили»: последние минуты Хашукджи

В Турции раскрыли подробности убийства Хашукджи

Журналист Джамаль Хашукджи был задушен сразу после входа в Генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Главной прокуратуры Стамбула, передает ТАСС.

Турецкие правоохранители назвали убийство Хашукджи спланированным. Согласно их версии, после того как журналиста задушили, его тело расчленили, а останки уничтожили.

Накануне руководитель Главной прокуратуры Стамбула Ирфан Фидан провел переговоры с генпрокурором Саудовской Аравии Саудом аль-Моджебом. В пресс-службе стамбульской прокуратуры отметили, что переговоры не принесли результата.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи, который с 2017 года жил в США, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Журналист был убит в здании посольства, Эль-Рияд утверждает, что Хашукджи погиб в результате спонтанно начавшейся драки.