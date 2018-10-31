Ещё
Описаны последние минуты убитого журналиста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Описаны последние минуты жизни убитого саудовского журналиста 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Генеральный прокурор Стамбула Ирфан Фидан (Irfan Fidan) заявил, что саудовский журналист Джамаль Хашкуджи умер от удушья. После смерти его тело расчленили. Слова Фидана приводит агентство Reuters.
По данным Фидана, Хашкуджи был задушен сразу, как только вошел в консульство Саудовской Аравии 2 октября.
Генеральный прокурор Стамбула также уточнил, что в течение переговоров с его коллегой из Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджибом (Saud al-Mojeb) им не удалось достичь никаких конкретных результатов.
Ранее генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство 59-летнего журналиста Джамаля Хашкуджи преднамеренным. Тело репортера было обнаружено в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.
Хашкуджи бесследно пропал 2 октября. Он посетил ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить документы, необходимые для развода. Его невеста прождала его возле генконсульства несколько часов, после чего сотрудники учреждения заявили ей, что Хашкуджи покинул здание.
Спустя 18 дней власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста Хашкуджи из-за конфликта в консульстве в Турции.
Последние новости
Медведев поставил нефтяникам ультиматум из-за цен на бензин Здание ФСБ в Архангельске подорвал 17-летний смертник «Роскосмос» назвал причину крушения «Союза»
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полицейских заподозрили в изнасиловании коллеги85
Мила Туманова умерла от рака53
Молдавская церковь решила свою судьбу80
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ636
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла168
Видео
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
01:16
Бабушка «подрывника» из Архангельска сделала заявление
Происшествия
01:10
Молдавская церковь решила свою судьбу
В мире СНГ
03:28
В НАТО испугались «военного авантюризма» России
Войска Армия
00:42
Суд снял арест: куда пойдут миллионы Улюкаева
Общество Статьи
01:01
Умер Эдуард Митницкий
Украина В мире
03:29
Мила Туманова умерла от рака
Шоу-бизнес Другое
01:37
Доренко обвинили в сексизме за «голую грудь»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение