«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ

В архангельском управлении ФСБ произошел взрыв, в результате которого погиб человек — предположительно, виновник инцидента. По данным СМИ, погибшему было 17 лет. О своей причастности к теракту он сообщил мессенджере, в котором состояли члены анархического движения. Мотивы преступления в настоящий момент выясняют сотрудники Следственного комитета.

Взрыв в здании архангельского управления ФСБ устроил 17-летний местный житель. В результате теракта он получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице. Фото подростка было опубликовано на сайте Следственного комитета.

Погибший молодой человек был зарегистрирован в мессенджере. В чате, в котором, помимо него, также состояли последователи анархического движения, молодой человек взял на себя ответственность за теракт.

Пост о готовящемся взрыве Панов выложил в чат за несколько минут до взрыва — в 8:45 утра 31 октября.

Решение совершить теракт Панов принял, так как, по его мнению, ФСБ «фабрикует уголовные дела против людей». Издание также сообщает, что 8 января подросток писал в чате, что он ждет, когда ему исполнится 18 лет, чтобы самостоятельно нести ответственность за совершенные действия. Национальный террористический комитет (НАК) эту информацию пока не комментирует.

Достоверные мотивы 17-летнего Панова будут установлены в кратчайшие сроки. Соответствующее распоряжение отдал председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Александром Бастрыкиным дано поручение в кратчайшие сроки установить мотивы совершенного преступления несовершеннолетним, причины и условия, способствовавшие этому. Установить и исследовать круг его общения, взаимоотношения и обстановку в семье», — говорится в заявлении ведомства.

По данным НАК, взрыв, который произошел в 8:52 на входе в административное здание управления ФСБ, был совершен при помощи самодельного взрывного устройства. «В Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ России произошел взрыв. По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках», — заявили в Национальном террористическом комитете.

По словам источника ТАСС, совершивший теракт подросток скончался при оказании медицинской помощи. Сотрудников ведомства эвакуировали из здания. От взрыва также пострадали три сотрудника ФСБ, которые получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщили в информационном центре НАК. Подтвержденной информации о других пострадавших пока не поступало, однако, по словам очевидцев, из здания после теракта также вывели ребенка.

«Вынесли в крови несколько человек. Девочку, я сама лично видела, вывели, в белую фуру посадили, но она без повреждений. И труп в переулке», — говорится в кадрах с места происшествия, опубликованных телеканалом «Звезда».

Согласно информации местного портала 29.ru, движение в районе инцидента было ограничено: Троицкий проспект перекрыли от улицы Воскресенской до улицы Поморская для движения транспорта, людей не пускали от улицы Карла Либкнехта до Поморской. Однако на данный момент, по информации ТАСС, движение транспорта восстановлено. В региональном ГУ МЧС отметили, что на месте инцидента продолжают работать следователи, пожарные и спасатели.

По словам подполковника запаса, члена Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрея Попова, молодой человек, которого подозревают в совершении теракта, мог стать жертвой провокации.

«Наверное, сразу нужно уточнить, что взрыв произошел не «в здании», как говорилось в некоторых из первых сообщений, а именно на входе в здание. Из опубликованного видео понятно, что пройти внутрь здания человек не мог, и взрыв был именно на входе. Видимо, он открыл дверь и далее был остановлен сотрудниками. И из того, что нам известно о ситуации, можно предположить, что это, возможно, действительно был теракт, а его исполнитель, 17-летний юноша, стал жертвой манипуляций террористов», — заявил он в интервью радио Sputnik.

В СК РФ сообщили, что по факту взрыва в здании УФСБ Архангельска уже возбуждено дело о теракте.

«В Архангельске по факту взрыва в здании регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт» и части первой статьи 222 УК РФ «Незаконное ношение боеприпасов», — говорится в сообщении.

Как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, для дальнейшего расследования дело было передано в центральный аппарат ведомства.

По словам губернатора региона Игоря Орлова, на данный момент правоохранители проводят экспертизы, при помощи которой будет установлен тип взрывного устройства.

«Мы оцениваем последствия, проводится определение типа взрывного устройства. Также проводятся действия, которые позволят оценить причины и следствия этого трагического случая», — сообщил он журналистам.

Глава региона отметил, что меры безопасности в государственных и общественных учреждениях Архангельска и области были значительно усилены.

О взрыве у здания ФСБ в Архангельске был незамедлительно проинформирован президент РФ Владимир Путин, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.