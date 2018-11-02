Суд Кубани открестился от хулиганки на Bentley

Арбитражный суд Кубани опроверг заявление хулиганки на Bentley

На появившихся в соцсетях и СМИ видео женщина, используя жаргонные выражения, спрашивает, "на каком основании без моего ведома" опубликованы ролики с ее поступками. За этим с ее стороны следуют угрозы применения сексуального насилия, озвученные в той же манере. Кроме того, на видео, смонтированном из разных фрагментов, она, находясь рядом с припаркованным на переходе прямо напротив администрации Краснодарского края Bentley, поясняет, что может себе это позволить. На других кадрах женщина, предположительно, в отделе полиции нецензурно ругается. Также на видео показано удостоверение на имя Екатерины Гатикоевой, якобы являющейся судьей Арбитражного суда Кубани.

"По факту публикации и распространения в социальных сетях видеоролика с участием Гатикоевой Екатерины Александровны, содержащего нецензурную лексику, информируем, что Гатикоева Екатерина Александровна не является и никогда не являлась судьей Арбитражного суда Краснодарского края", — сообщила пресс-служба суда.