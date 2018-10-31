Упавшая с перил ТЦ женщина умерла

Упавшая с перил ТЦ женщина скончалась в больнице

Врачи не смогли спасти жизнь женщины, упавшей с перил московского торгового центра. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», она умерла в больнице.

Девушка, на которую упала посетительница ТЦ, находится в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вечером 30 октября в ТЦ на Хорошевском шоссе. Сначала СМИ сообщали, что женщина упала с перил фудкорта после попытки сделать селфи. Однако на записи инцидента видно, что в ее руках в момент падения не было телефона.

По данным «Московского комсомольца», 41-летняя посетительница ТЦ упала с четвертого этажа на пандус второго этажа, когда там проходила 27-летняя девушка.

В СК начали доследственную проверку по факту случившегося.