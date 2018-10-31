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Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
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Упавшая с перил ТЦ женщина скончалась в больнице 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Врачи не смогли спасти жизнь женщины, упавшей с перил московского торгового центра. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», она умерла в больнице.
Девушка, на которую упала посетительница ТЦ, находится в крайне тяжелом состоянии.
Инцидент произошел вечером 30 октября в ТЦ на Хорошевском шоссе. Сначала СМИ сообщали, что женщина упала с перил фудкорта после попытки сделать селфи. Однако на записи инцидента видно, что в ее руках в момент падения не было телефона.
Названы имена разбившихся в московском ТЦ женщин
По данным «Московского комсомольца», 41-летняя посетительница ТЦ упала с четвертого этажа на пандус второго этажа, когда там проходила 27-летняя девушка.
В СК начали доследственную проверку по факту случившегося.
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