Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний юноша

Взрыв в здании ФСБ устроил 17-летний подросток

Взрывчатку в здание управления ФСБ по Архангельской области пронес 17-летний местный житель, он погиб при взрыве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

В СК не стали раскрывать имя молодого человека и называть его возможные мотивы.

Взрыв в тамбуре здания ФСБ произошел утром 31 октября. В результате погиб сам предполагаемый преступник, а сотрудника управления ФСБ получили различные ранения.

По данным Национального антитеррористического комитета, преступник вошел в здание и достал из сумки предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках.

Следователи возбудили по факту взрыва уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.