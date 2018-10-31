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Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний юноша
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Взрыв в здании ФСБ устроил 17-летний подросток 

Рамблер + ещё 51 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Взрывчатку в здание управления ФСБ по Архангельской области пронес 17-летний местный житель, он погиб при взрыве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
В СК не стали раскрывать имя молодого человека и называть его возможные мотивы.
Взрыв в тамбуре здания ФСБ произошел утром 31 октября. В результате погиб сам предполагаемый преступник, а сотрудника управления ФСБ получили различные ранения.
По данным Национального антитеррористического комитета, преступник вошел в здание и достал из сумки предмет, который через некоторое время взорвался у него в руках.
Следователи возбудили по факту взрыва уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.
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