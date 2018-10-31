На арестованном в США судне умер россиянин

Российский матрос скончался на судне «Поморье», которое было арестовано в США. Об этом ТАСС рассказали в Мурманском морском пароходстве, которому корабль принадлежит.

53-летний мужчина был найден мертвым в каюте. Причина его смерти пока неизвестна, однако в ММП подчеркнули, что признаков того, что она носила криминальный характер, обнаружено не было.

Также в пароходстве рассказали, что скончавшийся матрос прибыл на «Поморье» в начале октября, а причину его смерти уточнит экспертиза, после которой его тело будет возвращено в Россию.

В конце апреля во время планировавшегося коротким рейса в США экипаж судна потерял два якоря, в результате чего возвращение в Европу пришлось отложить.

В это время срок контрактов моряков истек, американских виз у них не было, а их получение заняло продолжительное время из-за «сложной политической обстановки», как это объясняли в ММП.

В итоге экипаж «Поморья» сменился лишь в начале октября. Тогда на корабль и попал скончавшийся матрос.