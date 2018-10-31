Атакованная львицей девочка на Кубани впала в кому

Девочка, на которую напала цирковая львица на Кубани, впала в кому. Пострадавшей была сделана операция.

«Операцию сделали, но ребенок остаётся в коме. Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребёнка выведут из комы», — передаёт телеканал «Кубань 24» со ссылкой на отца девочки.

Отец пострадавшей четырёхлетней девочки, Денис Митюков, рассказал о том, что у неё рваные раны. У ребёнка также повреждён лицевой нерв.

Директор передвижного цирка, где львица напала на девочку, понесёт наказание. Сейчас он помещён под домашний арест на два месяца.

Инцидент произошёл вечером 28 октября в селе Успенское. Во время цирковой программы хищница внезапно бросилась в сторону зрителей. Несмотря на защитную сетку, она дотянулась до ребёнка и укусила за голову. Дрессировщики не смогли удержать львицу. Пострадавшую девочку доставили в отделение реанимации центральной районной больницы.

Ранее News.ru писал о том, что уголовное дело по факту нападения львицы на малолетнюю девочку во время циркового выступления в Успенском районе Краснодарского края завел СК. Производство возбуждено по статье УК «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенной для детей до шести лет».