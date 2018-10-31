Названо число пострадавших при взрыве в Архангельске

При взрыве в Архангельске пострадали три сотрудника ФСБ

Ранее НАК сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ, причины выясняются. По данным губернатора Архангельской области Игоря Орлова, в результате взрыва один человек погиб, еще трое пострадали.

"Ранение разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", — говорится в сообщении.

По данным центра, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.