Названо число пострадавших при взрыве в Архангельске

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При взрыве в Архангельске пострадали три сотрудника ФСБ 

РИА Новости + ещё 53 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три сотрудника ФСБ пострадали в результате взрыва в Архангельске, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) .
Ранее НАК сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ, причины выясняются. По данным губернатора Архангельской области Игоря Орлова, в результате взрыва один человек погиб, еще трое пострадали.
"Ранение разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", — говорится в сообщении.
По данным центра, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
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