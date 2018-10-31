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Названы имена разбившихся в московском ТЦ женщин
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СМИ узнали имена разбившихся в московском ТЦ женщин 

Рамблер + ещё 1 57 минут назад
Фото: Соцсети
Женщиной, упавшей с перил московского торгового центра, оказалась 42-летняя жительница Красногорска Ирина. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, она попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У женщины диагностировали серьезные переломы и ушибы. Врачи не дают прогнозов о ее спасении.
Также «МК» выяснил, что пострадавшей, на которую упала Ирина, стала 27-летняя Чулпан. Ее госпитализировали с травмой головы.
Этот инцидент произошел вечером 30 октября в ТЦ на Хорошевском шоссе. Первоначально СМИ сообщали, что женщина упала с перил фудкорта после попытки сделать селфи. Однако на записи инцидента видно, что Ирина прыгнула сама, а в ее руках не было телефона.
По данным газеты, она упала с четвертого этажа на пандус второго этажа, когда там проходила Чулпан.
В СК начали доследственную проверку по факту случившегося.
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