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В Афганистане разбился военный вертолет
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В Афганистане разбился военный вертолет 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
Вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны, могут быть жертвы, сообщают местные СМИ.
Как сообщает телеканал TOLO News, вертолет потерпел крушение в среду утром в районе города Анар-Дара. На борту вертолета находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции.
По данным телеканала, два вертолета летели вместе, один из них потерпел крушение. Причина пока не установлена.
В свою очередь, агентство Пажвак сообщает, что в результате инцидента могут быть жертвы.
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