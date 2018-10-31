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Мантуров рассказал о судьбе затонувшего плавучего дока
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Мантуров рассказал о судьбе затонувшего плавучего дока 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Решение о возможном поднятии затонувшего в Мурманске плавучего дока будет принято в ближайшие два дня, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Он не смог назвать ущерб от затопления дока, сославшись на то, что его можно оценить после поднятия дока из воды.
«Будет приниматься решение, сейчас водолазы работают. В ближайшие два дня будет принято решение», — передает его слова РИА «Новости».
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов также прокомментировал возможность поднятия и восстановления плавучего дока ПД-50, отметив, что его скорее всего поднимут.
Между тем, в Центре судоремонта «Звездочка» объяснили причину «нерасчетного погружения в воду» плавучего дока ПД-50.
В ночь на вторник произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50; он резко ушел под воду, повредив находящийся на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов».
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