Пассажирский паром потерял управление в Балтийском море

Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море

Паром Tallink Regal Star потерял управление у берегов Швеции и застрял в Балтийском море.

Как пишет Postimees, судно, направлявшееся из шведского порта Каппельскяри в эстонский порт Палдиски было полностью обесточено и потеряло управление.

Отмечается, что из-за сильного ветра паром начал дрейфовать и столкнулся с навигационным знаком.

Уточняется, что паром бросил якорь у берегов Швеции.

На борту находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа.

2 октября сообщалось, что поисково-спасательная операция в Балтийском море, где на борту пассажирского парома вследствие взрыва произошёл пожар, завершена.