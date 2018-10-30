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Пассажирский паром потерял управление в Балтийском море
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Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 

RT на русском + ещё 9 30 октября 2018
Фото: globallookpress.com
Паром Tallink Regal Star потерял управление у берегов Швеции и застрял в Балтийском море.
Как пишет Postimees, судно, направлявшееся из шведского порта Каппельскяри в эстонский порт Палдиски было полностью обесточено и потеряло управление.
Отмечается, что из-за сильного ветра паром начал дрейфовать и столкнулся с навигационным знаком.
Уточняется, что паром бросил якорь у берегов Швеции.
На борту находятся 11 пассажиров и 27 членов экипажа.
2 октября сообщалось, что поисково-спасательная операция в Балтийском море, где на борту пассажирского парома вследствие взрыва произошёл пожар, завершена.
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