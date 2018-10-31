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Что ждет утонувший при ремонте «Кузнецова» плавдок
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В правительстве рассказали о судьбе утонувшего при ремонте «Кузнецова» плавдока 

Lenta.ru 35 минут назад
Судьбу затонувшего плавучего дока ПД-50 решит специальная комиссия, в которую войдут представители Военно-морского флота и 82-го судоремонтного завода. Об этом РБК рассказал вице-премьер России Юрий Борисов.
«Будет образована комиссия, которая детально разберется в причинах, определит стоимость ущерба, наметит план мероприятий по восстановлению. Конечно, это неприятная ситуация, но от таких случаев, к сожалению, никто не застрахован», — сказал он.
Борисов уточнил, что данная комиссия также рассмотрит вопрос о целесообразности подъема ПД-50: «Скорее всего, да, будут поднимать». По его словам, власти «сделают все, чтобы не сместить сроки возврата авианосца в флот».
Вице-премьер также пообещал компенсации всем пострадавшим в результате ЧП.
30 октября собеседник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что процесс подъема плавдока со дна может затянуться на целый год, а взамен ПД-50 для ремонта судов может быть использован другой док ПД-1, который находится в Северодвинске.
30 октября стало известно о том, что крупнейший в мире плавучий док ПД-50 затонул во время ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов». Инцидент произошел в Мурманской области на 82-м судоремонтном заводе, когда на доке упали два башенных крана.
Также сообщалось, что в результате происшествия пострадали четверо рабочих и один человек пропал. Крейсер в ходе затопления дока получил пятиметровую пробоину.
«Адмирал Кузнецов» находился на ремонте, который должен был завершиться в 2021 году. Планировалось, что корабль получит новое энергетическое оборудование и вооружение. Крейсер является единственным авианосцем в составе Военно-морского флота (ВМФ) России.
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