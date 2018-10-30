Ещё
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Книга стала причиной драки россиян в Антарктиде 

Рамблер 14 часов назад
Кровавый конфликт на антарктической станции «Беллинсгаузен» произошел из-за книги, выяснил «Московский комсомолец».
По одной из версий, электрик полярной станции Сергей Савицкий напал на своего коллегу, сварщика Олега Белогузова, из-за книги Брижит Обер «Четверо сыновей доктора Марча». Очевидцы утверждают, что Белогузов любил подшутить над Савицким, а особенно смешным ему казалось раскрывать финал книг, которые читал его коллега. В этот раз, услышав имя убийцы, Савицкий не выдержал и набросился на шутника с ножом.
Россияне устроили драку на полярной станции
По другой версии, поножовщина между полярниками произошла на фоне алкоголя. Якобы Белогузов предложил Савицкому станцевать на столе, чем оскорбил коллегу. Однако участники экспедиции опровергают эту версию, утверждая, что алкоголь на «Беллинсгаузене» бывает только по праздникам в ограниченных количествах, а Белогузов так и вообще непьющий.
Напомним, 9 октября Сергей Савицкий напал с ножом на Олега Белогузова во время экспедиции на антарктической станции «Беллинсгаузен». Белогузов был госпитализирован в чилийскую больницу, сейчас он долечивается в Санкт-Петербурге. Савицкий сдался руководству станции и был отправлен в Санкт-Петербург, где в отношении него завели уголовное дело о покушении на убийство. Оба полярника хранят молчание и не раскрывают, что стало причиной конфликта, едва не приведшего к трагедии.
Комментарии273
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ах обмануть меня не трудно»
Кого русские предупреждают своим «Можем повторить!»642
Найден способ помирить Россию и США27
Что жена положила в гроб Караченцову10
Уход Меркель на руку только России31
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты подробности санкций России против Украины
Политика Украина
01:50
Умер Давид Черкасский
Общество Украина
01:22
Путин сказал, какой день Россия никогда не забудет
Политика
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
02:48
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»
Общество
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение