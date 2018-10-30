Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде

Книга стала причиной драки россиян в Антарктиде

Кровавый конфликт на антарктической станции «Беллинсгаузен» произошел из-за книги, выяснил « Московский комсомолец ».

По одной из версий, электрик полярной станции Сергей Савицкий напал на своего коллегу, сварщика Олега Белогузова, из-за книги Брижит Обер «Четверо сыновей доктора Марча». Очевидцы утверждают, что Белогузов любил подшутить над Савицким, а особенно смешным ему казалось раскрывать финал книг, которые читал его коллега. В этот раз, услышав имя убийцы, Савицкий не выдержал и набросился на шутника с ножом.

По другой версии, поножовщина между полярниками произошла на фоне алкоголя. Якобы Белогузов предложил Савицкому станцевать на столе, чем оскорбил коллегу. Однако участники экспедиции опровергают эту версию, утверждая, что алкоголь на «Беллинсгаузене» бывает только по праздникам в ограниченных количествах, а Белогузов так и вообще непьющий.

Напомним, 9 октября Сергей Савицкий напал с ножом на Олега Белогузова во время экспедиции на антарктической станции «Беллинсгаузен». Белогузов был госпитализирован в чилийскую больницу, сейчас он долечивается в Санкт-Петербурге. Савицкий сдался руководству станции и был отправлен в Санкт-Петербург, где в отношении него завели уголовное дело о покушении на убийство. Оба полярника хранят молчание и не раскрывают, что стало причиной конфликта, едва не приведшего к трагедии.