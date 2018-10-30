Кто виноват в аварии дока с «Адмиралом Кузнецовым»

Накануне дня моряка-надводника, приуроченного к годовщине утверждения Петром Великим российского военно-морского флота, в Мурманской области затонул крупнейший в стране плавучий док. При этом размещённый на плавсредстве подъёмный кран повредил единственный в составе ВМФ тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Авария вскрыла многочисленные проблемы «детища Петра» — плачевное состояние судоремонтной инфраструктуры и низкое качество подготовки персонала.

30 октября глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил о повреждениях, которые получил ТАВКР (тяжёлый авианесущий крейсер) «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». «Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров. Повреждён борт выше ватерлинии… Очевидно, что когда 70-ти тонный кран падает на палубу, такое повреждение может произойти. Все эти повреждения мы считаем незначительными. Они укладываются в обычную практику корпусного ремонта», — рассказал руководитель ОСК.

Спущенный на воду в 1987 году ТАВКР «Адмирал Кузнецов» 15 сентября встал в док на ремонт и модернизацию после участия в сирийской кампании, во время которого были потеряны два палубных истребителя Су-33 и МиГ-29КР. Ожидалось, что корабль должен вновь приступить к боевому дежурству к концу 2020 года.

В ночь на 30 октября плавучий док ПД-50 затонул при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов» на АО «82-й судоремонтный завод» в Мурманской области. В результате затопления дока на палубу корабля упали два башенных крана. Пострадали пять человек: четверо работников дока извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, один считается пропавшим без вести — его ищет поисковая группа. Корабль был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод в Мурманской области, экипаж не пострадал.

Плавучий док ПД-50 был построен в Швеции в 1980 году по заказу ВМФ СССР для ремонта авианесущих крейсеров, а позже использовался для ремонта крупных надводных и подводных кораблей. Именно в него была заведён после подъёма со дна Баренцева моря атомоход «Курск» в 2001 году. В 2011 году в плавдоке произошёл пожар на АПЛ К-84 «Екатеринбург».

В ОСК пока не знают, будут ли владельцы затонувшего плавучего дока поднимать его на поверхность. Вопрос о замене площадки для ремонта открыт, подчеркнул Рахманов. «Самое главное… если „Адмиралу Кузнецову“ нужно будет повторно заходить в док, а такие планы были, то неизвестно, где мы такую операцию сможем провести», — добавил он. Глава ОСК не исключает перевод корабля из Мурманска, но «не хотел бы забегать вперёд».

Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета РФ в связи с затоплением крупнейшего плавучего дока России возбудило уголовное дело. В частности, речь идёт о ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи не исключают, что причиной аварии могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации плавсредства.

В то же время, сообщил Рахманов, о «не очень хорошем состоянии» плавдока было известно заранее. В свою очередь, представитель Центра судоремонта «Звёздочка» Евгений Гладышев рассказал СМИ, что причиной инцидента стал «скачок напряжения с берега»: «Из-за этого встали насосы, и произошло нерасчётное погружение дока в воду». В ночь с 29 на 30 октября в Мурманске шёл снегопад, обрывы на линии электропередач вызвали перебои с энергоснабжением.

Сергей Ищенко, капитан 1-го ранга запаса:

Чтобы любой плавдок, в том числе ПД-50, погрузился под воду, нужен сбой в работе насосов, нагнетающих воду в цистерны. В случае, если это происходит равномерно, док вместе со стоящим на стапель-палубе кораблём плавно уходит на нужную глубину. Но если часть насосов «встала», то погружение происходит неравномерно, возникает крен, как это, видимо, произошло с ПД-50. В результате упали башенные краны. Док получает электропитание с берега и, видимо, что-то случилось в электросетях, если часть насосов отключилась.

В России сейчас дефицит подобных плавсредств. На севере доков, аналогичных ПД-50, нет. Похожий док — ПД-190 — есть в Новороссийске, но его водоизмещение 60 тысяч тонн, а не 80 тысяч тонн, как у ПД-50. Видимо, сейчас придётся как-то буксировать ПД-190 из Новороссийска вокруг Европы в Мурманск, поскольку кораблям Северного флота, в первую очередь атомным подлодкам, в ближайшее время негде будет доковать.

В целом же авария — повод задуматься над состоянием отечественного судоремонта. У нас только в этом году, помимо ПД-50, затонуло два дока на Дальнем Востоке. Они безжалостно эксплуатируются, находятся в аварийном состоянии, на них непрерывно ставятся новые корабли, времени на ремонт не остаётся. Независимо от того, что в итоге произошло в Мурманске, ситуация с доками в России плачевная.

Состояние ремонтной инфраструктуры на заводе можно оценить коротко — бардак. Док утопить вообще очень трудно — надо постараться. Если он утонул, значит, он был доведён до предаварийного состояния, скорее всего, работал «на пределе».

Дело в том, что, если они сидели на аварийных насосах, которые всё время откачивают цистерны воды, то авария могла произойти из-за перебоев электроэнергии. Это может произойти из-за проблем с дизельгенераторами. Это больное место дока.

Второй вопрос — сам по себе «адмирал Кузнецов». Он никогда не был полноценным авианосцем, поскольку у него не было полноценного авиакрыла. При таком водоизмещении, как у него, на нём должно базироваться около 50−60 летательных аппаратов, а в действительности размещалось не больше 20-ти. Это может говорить о многочисленных недостатках конструкции корабля, не позволяющих сформировать для него полноценное авиакрыло.