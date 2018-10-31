В Омской области женщина родила ребенка в магазине

Женщина родила, не отходя от кассы магазина

Родить, не отходя от кассы, удалось жительнице Омской области. Инцидент произошел в одном из супермаркетов города Называевск 11 октября.

На видео, которое было опубликовано на YouTube, видно, как беременная женщина подходит к кассе, начинает выкладывать покупки на ленту и в этот момент неожиданно хватается за живот. По словам соседей по очереди, женщина даже не просила о помощи. Только тихо сообщила, что процесс пошел.

Сотрудники магазина тут же позвонили в скорую. Однако торопливый малыш появился на свет еще до приезда врачей. Причем пока женщина рожала, на соседних кассах люди продолжали оплачивать покупки.

Представитель регионального Минздрава рассказал РИА Новости, что ребенок родился немного раньше срока. Он абсолютно здоров, его вес 3620 граммов. Маму и малыша уже выписали из больницы. Мальчика назвали Иваном, в семье он уже шестой, сообщает "Россия 24".