Ещё
В Омской области женщина родила ребенка в магазине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина родила, не отходя от кассы магазина 

Вести.Ru + ещё 16 1 час назад
Родить, не отходя от кассы, удалось жительнице Омской области. Инцидент произошел в одном из супермаркетов города Называевск 11 октября.
На видео, которое было опубликовано на YouTube, видно, как беременная женщина подходит к кассе, начинает выкладывать покупки на ленту и в этот момент неожиданно хватается за живот. По словам соседей по очереди, женщина даже не просила о помощи. Только тихо сообщила, что процесс пошел.
Сотрудники магазина тут же позвонили в скорую. Однако торопливый малыш появился на свет еще до приезда врачей. Причем пока женщина рожала, на соседних кассах люди продолжали оплачивать покупки.
Представитель регионального Минздрава рассказал РИА Новости, что ребенок родился немного раньше срока. Он абсолютно здоров, его вес 3620 граммов. Маму и малыша уже выписали из больницы. Мальчика назвали Иваном, в семье он уже шестой, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru: последние новости
Посетительница столичного ТЦ упала с высоты четвертого этажа Упавший кран у финишной ленточки: "Звездочка" утверждает, что график ремонта "Адмирала Кузнецова" не нарушен "Останкино" потушили, число пострадавших растет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мила Туманова умерла от рака31
Лайнер с больным пассажиром не долетел до Москвы
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла157
На арестованном в США судне умер россиянин5
Путин назвал цели новой миграционной политики384
Видео
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия Войска
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
01:01
Умер Эдуард Митницкий
Украина В мире
03:29
Мила Туманова умерла от рака
Шоу-бизнес
01:37
Доренко обвинили в сексизме за «голую грудь»
Общество
00:29
«Жертва манипуляций»: почему подросток взорвал ФСБ
Происшествия Статьи
00:59
Лободу выписали из больницы
Шоу-бизнес
05:29
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
Происшествия
01:03
Названы сроки принятия программы «Умный город»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение