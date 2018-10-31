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В Югре потушили пожар на нефтебазе
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В Югре потушили пожар на нефтебазе 

РИА Новости + ещё 49 2 часа назад
Фото: ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу
Пожар на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе, начавшийся днем во вторник, ликвидирован, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"Пожар ликвидирован полностью в 12.24 (10.24 мск). Сейчас там будут работать дознаватели, эксперты, оперативная группа там остается", — сказал собеседник агентства.
Во вторник представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона поясняла, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.
Позже в МЧС уточнили, что огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. Ночью ведомство сообщало о сокращении площади пожара с 1 тысячи до 400 квадратных метров.
По данным властей региона, при пожаре пострадали три человека, два из которых — в тяжелом состоянии, они находятся в Окружной больнице Нижневартовска. Один из них, как уточнили в медучреждении, был прооперирован.
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