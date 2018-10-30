Пожар на нефтебазе в ХМАО: пострадали трое

Источник: при пожаре на нефтебазе в ХМАО пострадали три человека

На нефтебазе в ХМАО начался пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник. Как отмечается, горят четыре резервуара, разлилась 1 тыс. кубометров нефтепродуктов. «Предварительно, горят четыре резервуара, два из которых пустые. Разлив нефтепродуктов составляет порядка 1 тысячи кубических метров. По предварительным данным, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства. МЧС подтвердили информацию о возгорании. В январе при пожаре пожара, который произошёл после аварии на нефтепроводе в Саратовской области, пострадали два человека.