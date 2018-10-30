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Пожар на нефтебазе в ХМАО: пострадали трое
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Источник: при пожаре на нефтебазе в ХМАО пострадали три человека 

RT на русском + ещё 17 2 часа назад
Фото: ТАСС
На нефтебазе в ХМАО начался пожар, в результате которого пострадали три человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Как отмечается, горят четыре резервуара, разлилась 1 тыс. кубометров нефтепродуктов.
«Предварительно, горят четыре резервуара, два из которых пустые. Разлив нефтепродуктов составляет порядка 1 тысячи кубических метров. По предварительным данным, пострадали три человека», — сказал собеседник агентства.
В МЧС подтвердили информацию о возгорании.
В январе при пожаре пожара, который произошёл после аварии на нефтепроводе в Саратовской области, пострадали два человека.
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