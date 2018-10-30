ЧП в Москве, есть пострадавшие

В Москве загорелась гостиница «Останкино»

Во вторник, 30 октября, в московской гостинице «Останкино» произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, из окон гостиницы, расположенной на севере столицы, начал валить густой дым. Находящиеся внутри люди просили о помощи.

На сайте управления МЧС по Москве уточняется, что пожар произошел в пятиэтажном здании. На место прибыли пожарные, они увидели, что дым идет из окна второго этажа.

По данным ТАСС, при пожаре пострадал один человек. Многие постояльцы и персонал смогли самостоятельно эвакуироваться.

В здании в момент пожара находилась тысяча постояльцев. 250 из них покинули здание во время эвакуации, 42 были спасены сотрудниками МЧС . Для спасения четверых потребовались ручные лестницы.

По словам источника ТАСС, открытое горение в гостинице удалось ликвидировать.

В МЧС отметили, что к 14:05 пожарные потушили загоревшиеся личные вещи и мебель на площади в 15 квадратных метров. К врачам обратились четыре человека.

При этом Telegram-канал Hue сообщает об 11 пострадавших, которым потребовался осмотр врачей, один из них находится в тяжелом состоянии.