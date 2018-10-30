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Пассажир упавшего Boeing успел отправить жене селфи
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Пассажир упавшего в Индонезии самолета успел отправить жене селфи перед смертью 

Lenta.ru 2 часа назад
Пассажир Boeing 737 Max 8 индонезийской компании Lion Air, потерпевшего крушение 29 октября 2018 года, успел отправить жене селфи незадолго до смерти. Об этом сообщает News.com.au.
22-летний Дерил Фида Фебрианто находился среди 189 человек, летевших рейсом JT 610. Он был женат на Лутфиани Эка Путри меньше двух месяцев, и перед взлетом отправлял ей сообщения и фотографии, на одной из которых он сидит в пассажирском кресле с зеленой маской на лице.
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Как только самолет взлетел, молодожены окончили переписку, а спустя несколько минут авиалайнер рухнул в воду. «Когда я увидела новости, я сопоставила номер рейса с фотографией билета, которую прислал мне Дерил», — поделилась Путри.
«В этот момент я заплакала», — добавила она.
Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air потерпел крушение после вылета из аэропорта Джакарты. Через 13 минут после взлета из Джакарты самолет пропал с радаров. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг.
На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Представитель индонезийского национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций сообщил, что выживших в крушении самолета нет.
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