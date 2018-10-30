Задержан сдавший Петрова и Боширова пограничник

СМИ сообщили, что ФСБ вычислила человека, продавшего данные о поездках за рубеж Александра Петрова, Руслана Боширова и некоторых других лиц. Информация об этом появилась в «Ленте.ру», «Росбалте», «Новой газете» и других изданиях.
По словам знакомых с ситуацией собеседников СМИ, по подозрению в продаже информации задержали сотрудника погранслужбы в Северо-Западном регионе. Кому именно он мог продать данные, не уточняется.
Также был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы. Что именно ему вменяют, неизвестно.
Официально информацию о задержании этих людей не подтверждали.