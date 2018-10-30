Задержан сдавший Петрова и Боширова пограничник

СМИ узнали о поимке сдавшего Петрова и Боширова информатора

По словам знакомых с ситуацией собеседников СМИ, по подозрению в продаже информации задержали сотрудника погранслужбы в Северо-Западном регионе. Кому именно он мог продать данные, не уточняется.

Также был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы . Что именно ему вменяют, неизвестно.

Официально информацию о задержании этих людей не подтверждали.