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Задержан сдавший Петрова и Боширова пограничник
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СМИ узнали о поимке сдавшего Петрова и Боширова информатора 

Рамблер + ещё 6 34 минуты назад
Фото: скриншот видео RT
СМИ сообщили, что ФСБ вычислила человека, продавшего данные о поездках за рубеж Александра Петрова, Руслана Боширова и некоторых других лиц. Информация об этом появилась в «Ленте.ру», «Росбалте», «Новой газете» и других изданиях.
По словам знакомых с ситуацией собеседников СМИ, по подозрению в продаже информации задержали сотрудника погранслужбы в Северо-Западном регионе. Кому именно он мог продать данные, не уточняется.
Также был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы. Что именно ему вменяют, неизвестно.
Официально информацию о задержании этих людей не подтверждали.
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