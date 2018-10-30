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ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора
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СМИ узнали о поимке сдавшего Петрова и Боширова информатора 

Рамблер + ещё 23 2 часа назад
СМИ сообщили, что ФСБ вычислила человека, продавшего данные о поездках за рубеж Александра Петрова, Руслана Боширова и некоторых других лиц. Информация об этом появилась в «Ленте.ру», «Росбалте», «Новой газете» и других изданиях.
По словам знакомых с ситуацией собеседников СМИ, по подозрению в продаже информации задержали сотрудника погранслужбы в Северо-Западном регионе. Кому именно он мог продать данные, не уточняется.
Петров и Боширов потребовали извинений от Великобритании
Также был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы. Что именно ему вменяют, неизвестно.
Официально информацию о задержании этих людей не подтверждали.
СМИ утверждают, что сотрудники ФСБ устроили более 60 обысков по всей стране у частных сыщиков и торговцев выписками из «закрытых» баз данных.
По данных источников СМИ, в делах, которые возбудили после обысков, речи о Петрове и Боширове не идет. Дела касаются разглашения информации по другим людям.
В Англии Петрова и Боширова объявили подозреваемыми по делу Скрипалей. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ с вымышленными именами. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед отравлением.
Позже журналисты Bellingcat предположили, что Руслан Боширов — это псевдоним полковника Анатолия Чепиги. Также в Bellingcat сообщали, что настоящее имя Александра Петрова — Александр Мишкин, он якобы работает в Главном управлении Генштаба (бывшее ГРУ) и является военным врачом. Журналисты опубликовали копии некоторых документов этих людей.
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