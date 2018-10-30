ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора

СМИ узнали о поимке сдавшего Петрова и Боширова информатора

По словам знакомых с ситуацией собеседников СМИ, по подозрению в продаже информации задержали сотрудника погранслужбы в Северо-Западном регионе. Кому именно он мог продать данные, не уточняется.

Также был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы . Что именно ему вменяют, неизвестно.

Официально информацию о задержании этих людей не подтверждали.

СМИ утверждают, что сотрудники ФСБ устроили более 60 обысков по всей стране у частных сыщиков и торговцев выписками из «закрытых» баз данных.

По данных источников СМИ, в делах, которые возбудили после обысков, речи о Петрове и Боширове не идет. Дела касаются разглашения информации по другим людям.

В Англии Петрова и Боширова объявили подозреваемыми по делу Скрипалей. По мнению британских властей, эти мужчины — сотрудники ГРУ с вымышленными именами. Камеры зафиксировали их неподалеку от дома Скрипаля перед отравлением.