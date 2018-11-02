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Челябинец убил девушку из-за отказа выйти за него замуж
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Челябинец убил возлюбленную за отказ выйти за него замуж 

Ридус + ещё 16 2 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Житель Челябинска убил свою 22-летнюю возлюбленную за то, что она отказалась выйти за него замуж.
Он ждал ее в подъезде возле квартиры. Позвал замуж, она отказала. У парня был складной нож, который он носил с собой не для убийства, а так просто, — сообщил 74.ru замруководителя следственного отдела СК по Калининскому району города Сергей Чернов.
По его словам, когда 24-летний молодой человек стал бить девушку, в подъезд выбежали ее родители, услышавшие крики дочери. Глава семьи погнался за злоумышленником, который попытался скрыться. К моменту приезда скорой пострадавшая скончалась, отметил Чернов.
Он также добавил, что и молодой человек и девушка были из благополучных семей.
На допросе задержанный признался, что они встречались около четырех лет. Накануне, 3 ноября он предложил ей замужество, передает URA.RU.
Сегодня, 4 ноября, подозреваемому изберут меру пресечения.
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