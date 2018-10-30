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Пассажир чудом избежал гибели в разбившемся Boeing
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Пассажир чудом выжил в крушении Boeing в Индонезии 

Дни.ру 2 часа назад
О таких, как сотрудник Министерства финансов Индонезии Сони Сетьяван, говорят: родился в рубашке. Постоянный пассажир авиакомпании Lion air, лайнер которой упал в море у берегов острова Ява, по счастливой случайности не попал на борт.
Чиновник рассказал, что опоздал на самолет из-за пробок. По словам Сетьявана, злополучным рейсом полетели около 20 его коллег и друзья.
Мужчина приехал в аэропорт через десять минут после того, как самолет уже взлетел. Он отметил, что узнал о трагедии лишь после прилета в Пангкалпинанг другим рейсом, сообщает Channel News Asia. Сетьяван добавил, что очень благодарен судьбе.
«Внешнее воздействие»: что могло погубить Boeing
Напомним, трагедия произошла 29 октября. Лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air, вылетевший из Джакарты в Панкалпинанг, пропал с радаров через13 минут после взлета. На борту самолета вместе с экипажем находились 189 человек. Самолет потерпел крушение в Яванском море.
Никто не выжил. Спасатели уже обнаружили место крушения самолета, его обломки, личные вещи пассажиров. Семьям жертв крушения Boeing выплатят компенсацию размером более трех тысяч долларов.
Отметим, предыдущая крупная авиакатастрофа произошла в Индонезии в декабре 2014 года. Тогда потерпел крушение лайнер компании AirAsia, следовавший из города Сурабая в Сингапур. Погибли тогда 162 человека.
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