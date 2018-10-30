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Школьник скончался на уроке физкультуры в Москве
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В Москве школьник умер на уроке физкультуры 

РИА Новости + ещё 18 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Москве начали проверку по факту смерти четырнадцатилетнего школьника, которому стало плохо на улице во время урока физкультуры, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
По предварительным данным, 14-летний ученик одной из школ на западе Москвы вышел на улицу для занятия физкультурой, резко почувствовал себя плохо, потерял сознание и впоследствии скончался. Учитель оказал ему первую помощь и незамедлительно вызвал скорую.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка", — сказала Иванова.
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