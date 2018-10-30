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Экс-жена депутата Госдумы сообщила о «минировании» ее машины
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Экс-жена депутата Госдумы сообщила о «минировании» ее машины 

Рамблер 2 часа назад
Под автомобилем экс-супруги бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина нашли неизвестное устройство с SIM-картой. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, полицейские осмотрели Mercedes Илоны Столье и обнаружили под задним колесом машины полимерную коробку. В ней оказались пальчиковая батарейка и SIM-карта.
Для чего предназначалось устройство, пока неизвестно. По факту находки полиция начала проверку.
Ранее СМИ сообщали, что Столье и Южилин подали друг к другу иски из-за прав на дочь. По данным Telegram-канала Mash, десятилетняя девочка поступила на учебу в Англии, что не понравилось отцу. Южилин обратился в суд, чтобы забрать дочь к себе, после чего иск подала и Столье.
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