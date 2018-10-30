Ещё
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сети появилось видео с места аварии с авианосцем «Адмирал Кузнецов» 

РИА Новости + ещё 146 5 часов назад
В Сети опубликовали видео с места аварии на плавучем доке, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов".
В поселке Росляково в Мурманской области в ночь на 30 октября во время доковых работ возникла проблема с передачей электричества, что стало причиной аварии — плавдок ПД-50 ушел под поду, а на палубу боевого корабля рухнул подъемный кран.
Названа причина затопления плавдока с «Адмиралом Кузнецовым»
В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
Авианосец из-за падения крана получил повреждения. В ОСК рассказали, что он оставил в корабле "дырку четыре на пять метров". В корпорации подчеркнули, что придется ремонтировать металлические конструкции, но это не займет много времени. Удар пришелся на ту часть корабля, где проходит плановый ремонт палубы.
СК возбудил уголовное дело из-за нарушений правил безопасности.
Последние новости
Трамп рассказал американцам о беспомощной России Отшельница рассказала, как живет одна в целом селе "Огромная угроза'': в Польше обеспокоились из-за нехватки украинцев
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Москве, есть пострадавшие5
Российский полицейский на спор выстрелил себе в голову86
Конкурс поедания блинов закончился смертью44
Крушение Су-27: Киев уличили во вранье31
ФСБ задержала сдавшего Петрова и Боширова информатора292
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
20:14
Праздничная атмосфера. Как простились с Караченцовым
Шоу-бизнес Статьи
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
01:41
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»
Политика В мире
01:14
Кремль отреагировал на уход Меркель
Политика
01:36
Конкурс поедания блинов закончился смертью
Происшествия В мире
00:58
Крушение Су-27: Киев уличили во вранье
Армия Оружие
01:08
Обзор зарубежных СМИ: Конец эпохи Меркель ударит по Евросоюзу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение