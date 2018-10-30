Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»

В Сети появилось видео с места аварии с авианосцем «Адмирал Кузнецов»

В Сети опубликовали видео с места аварии на плавучем доке, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов".

В поселке Росляково в Мурманской области в ночь на 30 октября во время доковых работ возникла проблема с передачей электричества, что стало причиной аварии — плавдок ПД-50 ушел под поду, а на палубу боевого корабля рухнул подъемный кран.

В результате инцидента пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы. Состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Авианосец из-за падения крана получил повреждения. В ОСК рассказали, что он оставил в корабле "дырку четыре на пять метров". В корпорации подчеркнули, что придется ремонтировать металлические конструкции, но это не займет много времени. Удар пришелся на ту часть корабля, где проходит плановый ремонт палубы.

СК возбудил уголовное дело из-за нарушений правил безопасности.