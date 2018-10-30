Решена судьба рыдавшего на суде пенсионера

«Маковому» пенсионеру отказались отменить приговор

Пермский крайсуд не изменил приговор пенсионеру Игорю Трошеву , на участке которого «случайно» выросли 467 кустов мака. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд не удовлетворил апелляцию прокурора, требовавшего отмены приговора и нового рассмотрения дела, в ходе которого была бы учтена общественная опасность преступления.

Также суд не удовлетворил апелляцию адвоката Трошева, который требовал отменить приговор, оправдав его клиента. По словам юриста, пенсионер не имел умысла выращивать мак, о чем свидетельствует то, что он не ухаживал за кустами.

Судья краевого суда оставил приговор, а именно год лишения свободы условно, Пермского районного суда в силе. Адвокат Трошева уже заявил о намерении обжаловать и это решение.

В сентябре стало известно, что на земельном участке 65-летнего жителя деревни Мокино были найдены почти 500 кустов мака, который экспертиза признала опийным, а также неспособным расти в уральской климатической зоне без специального ухода.

Сам Игорь Трошев объяснял, что мак попал на его участок вместе с новым грунтом. Тем не менее пенсионер был признан виновным в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.