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Плавдок с «Адмиралом Кузнецовым» частично затонул
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Крупнейший в мире плавучий док затонул во время ремонта «Адмирала Кузнецова» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Самый большой в мире плавучий док ПД-50 затонул во время ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает региональное информагентство «СеверПост».
Инцидент произошел на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области. На доке упали два башенных крана, один из них — на палубу единственного российского авианосца.
К месту ЧП стягиваются экстренные службы, очевидцы в соцсетях рассказывают о множестве подъезжающих к проходной завода машинах скорой помощи и полиции. Военные и МЧС начали спасательную операцию.
«Адмирал Кузнецов» в настоящее время находится на ремонте. Корабль должен получить новое энергетическое оборудование и вооружение. Соответствующие работы планируется завершить в 2021 году. В июле генеральный директор судоремонтного центра «Звездочка» Сергей Маричев заявил, что для выгрузки старого оборудования придется «разворотить» практически половину единственного российского авианосца.
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