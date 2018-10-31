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Слон в Индии напал на автомобиль с туристами
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Слон в Индии напал на автомобиль с туристами 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 32 минуты назад
Фото: nsn.fm
Слон напал на туристический автомобиль в районе города Рамнагар возле Тигриного заповедника имени Корбетта в Индии, передает РИА «Новости».
Туристы успели покинуть машину. Слон несколько раз ударил хоботом автомобиль и перевернул его.
В результате инцидента никто из туристов не пострадал.
Ранее НСН сообщала, что в индийском штате Джаркханд охотники ликвидировали 25-летнего агрессивного слона, который затоптал 15 человек и повредил несколько домов.
В Индии охота на слонов строго запрещена и требует специального разрешения. Для охоты на гиганта пригласили известного в Индии охотника (шикари) Шафатха Али Хана с помощниками. Когда транквилизатор не помог успокоить слона, было принято решение его застрелить. В карьере шикари этот слон стал седьмым убитым. Животное было похоронено со всеми почестями в соответствии с обычаями. При этом ему спилили бивни, чтобы останки не привлекли охотников за слоновой костью.
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