Названа причина взрыва в центре Киева

В полиции назвали причину «взрыва» в центре Киева

В центре Киева на улице Ивана Кудри произошло замыкание силового кабеля, об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции украинской столицы.

Ранее СМИ сообщили о взрыве в Киеве на улице Ивана Кудри. Отмечалось, что к месту происшествия прибыли пожарные, медики и около десяти автомобилей полиции.