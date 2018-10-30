Названа причина взрыва в центре Киева

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В полиции назвали причину «взрыва» в центре Киева 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
В центре Киева на улице Ивана Кудри произошло замыкание силового кабеля, об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции украинской столицы.
Ранее СМИ сообщили о взрыве в Киеве на улице Ивана Кудри. Отмечалось, что к месту происшествия прибыли пожарные, медики и около десяти автомобилей полиции.
"Улица Ивана Кудри, 42: замыкание силового кабеля. Аварийные службы на месте. Кабель обесточили. По словам специалистов, угрозы для киевлян нет", — пояснила сотрудница пресс-службы в Facebook.
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