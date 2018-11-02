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Уставшие от шума супруги спилили качели под окнами
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Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины

Разгневанные шумом супруги спилили все качели на детплощадке в Брянске 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
В Брянске супружескую пару утомили крики на детской площадке. Муж с женой вооружились болгаркой и распилили качели во дворе.
В Брянске супружеская пара с помощью болгарки срезали все качели во дворе своего дома, так как они якобы устали от детских криков.
Инцидент произошел на улице Дятьковской в Брянске. Соседи сняли на видео, как супруги, которые часто устраивали скандалы во дворе из-за «детского шума и визга», спилили все качели вокруг. Видеозапись опубликована в соцсетях.
Родители детей, которые остались без детской площадки, подали заявление в полицию на разгневанных горожан, но оказалось, что качели принадлежат не ЖКХ, пишут местные СМИ.
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