Во Франкфурте-на-Майне нашли бомбу времен войны

Во Франкфурте-на-Майне эвакуируют 18 тысяч человек из-за бомбы времен войны

Бомба времен Второй мировой войны найдена во Франкфурте-на-Майне ФРГ , 18 тысяч человек будут эвакуированы, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на пожарные службы города.

Как сообщает издание, бомбу нашли в понедельник во время строительных работ недалеко от центра города. По данным пожарных, около 18 тысяч человек должны будут покинуть район и освободить местность в радиусе 700 метров от места, где обнаружили снаряд.

Эвакуация запланирована на 20.00 по местному времени (22.00 мск). Ожидается, что она продлится до 01.00 (03.00 мск)