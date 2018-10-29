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Названа причина смерти российского тележурналиста
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Названа причина смерти российского тележурналиста 

Рамблер 53 минуты назад
Причиной самоубийства тележурналиста Никиты Развозжаева стал развод с женой, выяснил «Московский комсомолец».
25-летний журналист перед смертью разместил пост в социальной сети, где попросил прощения у своих родителей и обратился к бывшей супруге Татьяне.
«Таня. Любимая моя. Я долго думал и понял — без тебя жизни нет. Мне никогда не найти такой, как ты. Я мечтал быть с тобой, верил что ты простишь меня. В этом нет твоей вины. Я решился на этот шаг только потому, что надеюсь, что там буду с тобой. Прости меня. За то что сделал больно, за то что бросил. Я ухожу с мыслью о любви к тебе. Я обещал что буду любить тебя до конца своих дней — и это единственное обещание которое я сдержал. Я очень хотел стать примерным отцом и мужем», — написал Развозжаев.
Избивший журналиста НТВ отреагировал на его гибель
Как рассказали коллеги Никиты с телеканала НТВ, он очень тяжело переживал ссору с женой, которая впоследствии привела к разводу. По их словам, он был виноват в разладе, пытался вернуть супругу, но она его не простила.
При этом знакомые Никиты утверждают, что внешне он сохранял видимость благополучия, был доволен работой и любил весело проводить время.
«МК» отмечает, что летом и осенью Развозжаев посвятил своей супруге несколько публикаций в соцсетях. В каждой из них он оставлял эмодзи — сердечко черного цвета.
29 октября Никита Развозжаев покончил с собой на съемной квартире, выбросившись из окна 11 этажа. Развозжаев стал известен в 2017 году после сюжета «Расплескалась синева» телеканала НТВ. Тогда его в прямом эфире ударил по лицу десантник, отмечавший День ВДВ в Парке Горького.
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