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В Минфине объяснили стрельбу своего чиновника по соседу
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В Минфине оправдали своего чиновника за стрельбу в соседа 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В Министерстве финансов рассказали, что стрельба из травматического пистолета в своего соседа заместителем директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Павла Ефимова была продиктована самообороной.
В ведомстве пояснили, что конфликт с жильцами дома, где Ефимов снимает однокомнатную квартиру, тянется уже давно. Соседи нападали на беременную супругу их сотрудника, «из-за того, что она паркуется на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей», пишет РБК.
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Травматическое оружие применялось Ефимовым «с целью самообороны для защиты жизни и здоровья беременной супруги на позднем сроке беременности от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших конфликт, причем первый выстрел был сделан в воздух с целью предупреждения, а второй сделан в конечность».
По данным Минфина, чиновник не задержан и в настоящее время находится с переломом носа и множественными ушибами на больничном.
Ранее в ГКБ имени братьев Бахрушиных доставили сотрудника компании «Спецлитмаш» с ранением грудной клетки. При этом СМИ писали, что Ефимов выстрелил в соседа дважды: один раз в грудную клетку, а другой — в правое предплечье.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по статье 112 УК России «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». По данным источников, стрелявший чиновник Минфина находится под подпиской о невыезде.
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