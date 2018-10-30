В РФ предотвратили резонансные теракты ИГ

В Татарстане выявили ячейку ИГ

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в рамках проведенной в Республике Татарстан специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России)", — сообщили в ФСБ.

"Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", — отметили в ведомстве.

"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы, одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние", — рассказали в ЦОС ФСБ.

В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ.

Главарем выявленной ячейки ИГ оказался ранее судимый за пропаганду этой группировки житель города Набережные Челны.

Масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.