В РФ предотвратили резонансные теракты ИГ

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В Татарстане выявили ячейку ИГ 

ТАСС + ещё 7 16 часов назад
Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявили в Татарстане ячейку запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в рамках проведенной в Республике Татарстан специальной операции пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории России)", — сообщили в ФСБ.
"Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории РФ и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях они осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", — отметили в ведомстве.
"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы, одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние", — рассказали в ЦОС ФСБ.
В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика ИГ.
Главарем выявленной ячейки ИГ оказался ранее судимый за пропаганду этой группировки житель города Набережные Челны.
Масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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