Журналист НТВ погиб в Москве

Стала известна причина гибели журналиста НТВ Никиты Развозжаева

Саратовский журналист Никита Развозжаев погиб в Москве в возрасте 25 лет. На своей странице в социальной сети сотрудник НТВ оставил записку, где попросил прощения у своих родных и друзей. Развозжаев получил известность после того, как в прямом эфире на День ВДВ в 2017 году его ударил пьяный дебошир в Парке Горького.

Утром понедельника в Москве погиб журналист телеканала НТВ из Саратова Никита Развозжаев. Молодой человек ушел из жизни в возрасте 25 лет. Развозжаева нашли под окном его квартиры, которая находится на 11-м этаже дома на северо-востоке столицы. Как сообщает ФАН, журналист умер в машине скорой помощи.

СМИ предполагают, что Развозжаев «совершил необдуманный поступок». На своей странице «Вконтакте» журналист оставил прощальную записку. Он попросил прощения у своих родных и близких, поблагодарил коллег и друзей.

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед родителями. Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе. Но это мое решение. Простите», — написал Развозжаев в записке.

Журналист также попросил прощения у Бога и подчеркнул, что «берет на душу грех и осознает последствия».

После гибели Развозжаева телеканал НТВ опубликовал официальное заявление. Гибель журналиста его коллеги назвали суицидом, передает НСН.

«Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», — говорится в заявлении.

Развозжаев получил известность среди публики после того, как во время съемок репортажа про День ВДВ в августе 2017 года его атаковал пьяный дебошир. В прямом эфире к ведущему репортаж на фоне фонтана Развозжаеву подошел некто Дмитрий Орлов и начал с использованием обсценной лексики грозить «захватить Украину».

Корреспондент НТВ обратился к дебоширу и попросил его помолчать, добавив «пожалуйста». После этого Орлов размахнулся и ударил Развозжаева прямо в челюсть. Журналист упал, был назван ругательным словом и извинился перед дебоширом.

Скандал происходил на глазах у телезрителей и сопровождался подписью «Расплескалась синева». Вскоре дебошира задержала полиция. По словам самого Развозжаева, он не прекратил репортаж, потому что не ожидал от «праздного гуляки» агрессивных действий. «Когда он подошел, я подумал, что это праздно гуляющий человек. Думал, может, он крикнет „Слава ВДВ“, и я смогу как-то обыграть это», — сообщил журналист.

Непосредственно после инцидента телеканал НТВ обнародовал сообщение о случившемся, высказав предположение, что на журналиста напал один из бывших десантников, однако после выяснилось, что никакого отношения к элитным войскам Орлов не имеет.

«Репортаж пришлось прервать. Стоит отметить, что нападение произошло в тот момент, когда Никита рассказывал, почему именно ВДВ называют «элитными» войсками», — говорилось в сообщении телеканала. Состояние здоровья Развозжаева не вызывает опасений, пострадавшему корреспонденту на месте была оказана первая медицинская помощь, сообщили представители телеканала.

Никита Развозжаев приехал в Москву из Саратова. В родном городе он закончил журфак Саратовского государственного университета, работал спецкорреспондентом местного ГТРК.

Российские журналисты гибнут не только от своих же рук, но и на заданиях. 31 июля тела журналиста Орхана Джемаля , кинорежиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко были обнаружены 31 июля в ЦАР в 23 км от населенного пункта Сибю. Они погибли в результате обстрела их машины неизвестными людьми. В живых остался только водитель автомобиля. По его словам, нападение на съемочную группу произошло 30 июля примерно в десять часов вечера по местному времени. Преступники поджидали журналистов в засаде в кустах возле дороги, передал слова водителя агентству Reuters мэр города Анри Дэпеле.