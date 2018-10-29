Малыш громко плакал: водитель наехал и избил его отца

В Москве автомобилист избил битой гулявшего с коляской мужчину

Председатель СК России Александр Бастрыкин инициировал передачу дела по факту избиения мужчины с ребенком в Москве в центральный аппарат ведомства. Шокирующий инцидент произошел еще вечером в субботу. Автомобилист на Opel Astra дважды наехал на мужчину, который гулял с девятимесячным сыном, а после избил его бейсбольной битой. В этот момент ребенок выпал из коляски и начал громко плакать. Спастись потерпевшим удалось в ближайшем магазине.

В выходные на севере Москвы пьяный автомобилист жестоко избил мужчину, который гулял с новорожденным ребенком. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина инициирована передача уголовного дела в центральный аппарат ведомства.

«По поручению председателя СК России инициирована передача из органов полиции в центральный аппарат СК России уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, который гулял с ребенком.

Следствие намерено установить мотивы нападавшего, изучить все обстоятельства произошедшего, в частности проверить, не пострадал ли ребенок в ходе этого инцидента», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шокирующий инцидент произошел около 20.00 в субботу, 27 октября. По данным СМИ, 35-летний фотограф Алексей возвращался с прогулки из парка по Селигерской улице со своим девятимесячным ребенком, который находился в коляске. На другой стороне дороги была припаркована машина, украшенная в честь Хеллоуина, а внутри сидел манекен с тыквой вместо головы.

Мужчина встал на тротуаре и достал из чехла фотоаппарат, чтобы запечатлеть необычный автомобиль. В этот момент на него наехал водитель Opel Astra. После этого Алексей сделал замечание автомобилисту и сказал, что он гуляет с ребенком, указав в этот момент на коляску.

Однако водитель вновь, уже задним ходом, наехал на фотографа. После этого пешеход громко заявил, что он намерен позвонить в полицию.

Тогда водитель вышел из автомобиля с бейсбольной битой в руках и нанес фотографу не менее 4-х ударов по голове. Потерпевший пытался закрыться руками, но это не слишком помогло: от ударов он упал, а нападавший продолжал избиение. Видимо в этот момент кто-то из них задел коляску, и она перевернулась.

Малыш выпал на асфальт, но, к счастью, удар смягчил капюшон детского комбинезона. Тем не менее в момент избиения ребенок громко плакал.

Как рассказали две девушки, ставшие свидетелями жестокой расправы, водитель был не в себе.

«Нападавший был явно неадекватен, к нему подошел один мужчина, но он замахнулся на него битой и угрожал избить. В конечном итоге этот тип спокойно сел в свою машину и уехал, а пострадавшего с ребенком отвели в магазин, где оказали первую помощь», — рассказали девушки.

В группе в соцсетях появились жуткие фотографии пострадавшего мужчины. Фотограф сидит на корточках с окровавленной головой, к которой приложены салфетки. Он смотрит на ребенка, которого держит женщина. Комбинезон малыша весь в крови, как и пол магазина.

Мужчину госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, перелом костей черепа и переломы костей рук.

Ребенок не пострадал, ему не потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в правоохранительных органах, в тот же день полицейские задержали нападавшего по горячим следам на Дмитровском шоссе. Им оказался неработающий уроженец Ростовской области Дмитрий. За два дня до происшествия ему исполнилось 29 лет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«По факту нанесения тяжелых травм мужчине возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемый задержан», — рассказали в пресс-службе. Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до десяти лет.

Как позже объяснил нападавший, он не помнит, почему на пал на мужчину, так как был пьян.

«Я толком не помню. Просто направлялся в магазин «Магнолия». Видимо там с кем-то попал в перепалку и произошла драка. Каких-то подробностей точно не помню, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Раскаиваюсь, надеюсь, что у него (пострадавшего — «Газета.Ru») будет все хорошо. На вопрос полицейских было ли у задержанного с собой оружие, мужчина ответил, что не было, однако позже добавил: «Может и лежала бита».

Однако подозреваемый стал отрицать, что он находился пьяный за рулем и пояснил, что он просто сходил в машину за битой. Кроме того, мужчина рассказал, что задержали его не на Дмитровском шоссе, а в общежитии, в котором он уже 6 лет проживает и работает администратором.