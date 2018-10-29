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Россиянку изнасиловали у храма в Индии
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Российскую туристку изнасиловали возле храма в Индии 

Свободная пресса + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Полиция индийского штата Химачал-Прадеш проводит расследование по заявлению 33-летней туристки из России о совершенном в отношении нее изнасиловании. Об этом сообщает издание Hindustan Times.
По данным газеты, россиянка прибыла на отдых в город Манали в составе туристической группы. Двое местных мужчин, один из которых был подростком и сопровождал ее в отель, затащили женщину в автомобиль и отвезли к храму Хадимбы, где изнасиловали.
Туристка написала заявление в полицию и прошла медосмотр. Возбуждено уголовное дело. Предполагаемых насильников ищут.
Манали популярен в туризме Гималайского направления и его посещают почти четверть туристов, пребывающих в Химачал-Прадеш. В Манали холодный воздух, что создает комфортные условия во время жаркой индийской зимы. Регион посещают люди, увлекающиеся таким активным отдыхом, как лыжи, пешие прогулки по пересеченной местности и горам, альпинизм, парапланеризм, рафтинг, плавание в каяках и езда на горном велосипеде.
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