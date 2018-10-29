Ещё
Избивший журналиста НТВ отреагировал на его гибель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянку изнасиловали у храма в Индии
Россиянку изнасиловали у храма в Индии

Избивший журналиста НТВ отреагировал на его гибель 

Рамблер 1 час назад
Александр Орлов, получивший известность после сюжета НТВ «Расплескалась синева», выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста Александра Развозжаева. Развозжаев был тем самым корреспондентом, которого Орлов ударил во время съемок сюжета.
Участник сюжета "расплескалась синева" покончил с собой
Орлов написал на своей странице «ВКонтакте», что он знает о гибели журналиста, и ему очень жаль. Он назвал Развозжаева хорошим парнем.
«Приношу соболезнование родным и близким… Коментарии не даю!» — заявил он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Развозжаев пострадал от Орлова второго августа 2017 года во время съемок репортажа о Дне ВДВ. Репортаж под названием «Расплескалась синева…» транслировался в прямом эфире. Журналист находился у фонтана в Парке Горького, когда к нему подошел по виду нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и угрожавший захватить Украину. На просьбу Развозжаева «помолчать» человек ударил его по лицу.
Позже в полиции заявили, что этот мужчина не имеет отношения к ВДВ. Сообщалось, что Александр Орлов (прозвище — Колобок) участвует в драках фанатов.
О гибели Развозжаева стало известно 29 октября. Журналист погиб после падения с 11-го этажа дома в Москве. На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал прощальное письмо, в котором попросил прощения у близких.
Комментарии42
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощание с Караченцовым45
Меркель уходит91
Основательница WWF в России погибла под Брянском25
Рыбин и Сенчукова сделали еще одно признание17
Тест: Вас бы приняли в комсомол?
Видео
03:09
Меркель уходит
В мире Европа
02:41
Меркель решила покинуть свой пост
Европа В мире
04:18
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
01:33
Среднесуточная температура в среду станет отрицательной
Погода Новости Москвы
04:27
Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии
Армия Войска
01:01
Названа цель встречи Путина и Трампа
Политика США
05:21
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США
Общество
03:59
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Катастрофы Другое
01:40
На выборы в РФ выдвигали «мертвых душ»
Политика
00:45
В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение