Избивший журналиста НТВ отреагировал на его гибель

Александр Орлов , получивший известность после сюжета НТВ «Расплескалась синева», выразил соболезнования родным и близким погибшего журналиста Александра Развозжаева. Развозжаев был тем самым корреспондентом, которого Орлов ударил во время съемок сюжета.

Орлов написал на своей странице «ВКонтакте», что он знает о гибели журналиста, и ему очень жаль. Он назвал Развозжаева хорошим парнем.

«Приношу соболезнование родным и близким… Коментарии не даю!» — заявил он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Развозжаев пострадал от Орлова второго августа 2017 года во время съемок репортажа о Дне ВДВ. Репортаж под названием «Расплескалась синева…» транслировался в прямом эфире. Журналист находился у фонтана в Парке Горького, когда к нему подошел по виду нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и угрожавший захватить Украину. На просьбу Развозжаева «помолчать» человек ударил его по лицу.

Позже в полиции заявили, что этот мужчина не имеет отношения к ВДВ. Сообщалось, что Александр Орлов (прозвище — Колобок) участвует в драках фанатов.

О гибели Развозжаева стало известно 29 октября. Журналист погиб после падения с 11-го этажа дома в Москве. На своей странице «ВКонтакте» он опубликовал прощальное письмо, в котором попросил прощения у близких.