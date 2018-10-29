Найдены первые тела жертв катастрофы в Индонезии

Найдены шесть тел пассажиров упавшего у берегов Индонезии самолета

Спасатели обнаружили шесть тел пассажиров, погибших при крушении самолета у берегов Индонезии , сообщил РИА Новости представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas).

"Шесть тел погибших при крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air crash были доставлены в порт Танджунг Приок", — заявил собеседник агентства.

Также издание Streits Times сообщило со ссылкой на заявление заместителя начальника по операциям Basarnas, что на месте крушения спасатели обнаружили несколько удостоверений личности, банковских книг и водительских удостоверений. Бортовые самописцы самолета пока найти не удалось.

По данным издания, глава Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии заявил, что после запроса на возвращение в аэропорт самолету было дано разрешение, но затем он исчез с радаров.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии 06.20 (02.20 мск) и пропал с радаров в 06.33 (02.33 мск). Первое сообщение о том, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.