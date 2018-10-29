Убийственное шапито: как львица напала на девочку

На Кубани задержали директора цирка-шапито, где львица напала на девочку

Полиция Краснодарского края задержала 51-летнего директора цирка-шапито, где львица напала на четырехлетнюю девочку. По данным СКР, ребенок с рваными ранами был доставлен в реанимацию. В цирке изъяли все бумаги, ведется следственная проверка. Во время выступления хищница сорвалась с поводка и через ограждение набросилась на размахивающую флажком девочку.

В Краснодарском крае был задержан 51-летний директор цирка-шапито, где львица набросилась на четырехлетнюю девочку, сообщает Следственный комитет России . «Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СКР. Следователи изъяли все бумаги цирка, документы будут изучать на предмет наличия у директора шапито разрешений на осуществление подобной деятельности.

Напомним, во время воскресного представления 28 октября, когда цирк-шапито остановился в селе Успенском Успенского района Краснодарского края, произошло ЧП.

Львица сорвалась с поводка и через ограждение напала на маленькую девочку, стоявшую в первом ряду. Ребенка с рваными ранами лица и прочими травмами срочно доставили в реанимацию местной больницы, после экстренной операции девочку доставили в детскую краевую больницу.

Татьяна Никифорова , замглавы Успенского района, где выступал цирк, сообщила — у шапито были все необходимые документы. Как сообщает ФАН, чиновница заявила, что львица не кусала девочку, а «ударила лапой». При этом СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным местных СМИ, директор цирка — некто Андрей Манучарян, он сам со своей женой и сыном выступал на арене. В Краснодарский край его цирк «Мондиаль» приехал из Ростовской области.

Сообщается, что шапито «колесит по России» уже много лет. Билеты на выступления стоят от 300 до 500 рублей, зрителям предлагаются выступления клоунов, акробатические номера, шоу воздушных гимнастов и представление с хищными зверями.

В произошедшем может быть виновата и мать девочки: она позволила ей подойти близко к арене и размахивать флажком, отмечают журналисты.

По мнению директора Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, в инциденте виновны сразу несколько человек, передает НСН.

«Я считаю, что здесь не то что ошибка, а преступная халатность, прежде всего нескольких ответственных людей. Это, естественно, директора и владельца цирка, вполне возможно, что это одно и то же лицо, потому что контора частная, который взял к себе такого непрофессионального дрессировщика.

Там буквально с первых секунд понятно, что человек крайне непрофессиональный. Человек, который занимается вот этой работой только потому, что можно, нет никаких ограничений для него, для того, чтобы приобрести животное и начать с ним работать», — заявил Запашный.

Он также добавил, что не знает имени этого дрессировщика-дилетанта, и «к сожалению, в России есть пара десятков таких людей». Дрессировщик, напомним, держал львицу в шапито на поводке, но удержать ее не смог.

В России нападения цирковых зверей на зрителей и работников происходят с печальной регулярностью. Зимой 2017 года в Волгограде белые тигры набросились на 24-летнего сотрудника цирка, который в пьяном виде забрался в вольер с хищниками. Окровавленный циркач смог самостоятельно вырваться из когтей тигров.

Не выносящие запаха алкоголя животные набросились на молодого человека, исцарапали и искусали его. Пострадавшего, самостоятельно выбравшегося из вольера, экстренно госпитализировали. Впоследствии он пошел на поправку.

В декабре 2016 года во время циркового выступления в городе Боготол Красноярского края леопард напал на зрителей. В результате серьезно пострадала женщина, которую доставили в больницу.

Инцидент произошел во время шоу в цирке, сообщил источник в правоохранительных органах . Хищная кошка набросилась на женщину в зрительном зале и на артистов цирка. В результате зрительница получила множественные рваные раны, а артисты — раны кистей и плеча.