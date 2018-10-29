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Валерию Гай Германику обокрали в Москве
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Валерию Гай Германику обокрали в Москве 

Рамблер + ещё 12 2 часа назад
Фото: instagram.com/germanicaislove_official
Валерия Гай Германика лишилась айфона, за который заплатила почти четверть миллиона рублей. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, 26 октября Германика присутствовала на премьерном показе фильма «Пришелец» режиссера Александра Куликова в кинотеатре «Октябрь».
Перед началом показа свой айфон последней модели, XS Max, Германика оставила на кресле в зале, а сама на минуту отошла. Вернувшись, режиссер обнаружила, что ее айфона на кресле больше нет.
«Мэш» отмечает, что Германика купила гаджет в США за 220 тысяч рублей в первый день продаж, а на премьере «Пришельца» присутствовали исключительно знаменитости — актеры, режиссеры и представители других творческих профессий.
Также канал отмечает, что мотивом преступления сама Германика считает зависть коллег к ее успехам и «богатому парню», а главным своим ущербом — не финансовый, а репутационный, который может возникнуть, если злоумышленник опубликует найденные в айфоне переписку и фотографии.
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