Ещё
У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак 

Lenta.ru 1 час назад
Бак самолета индонезийской компании Lion Air, упавшего в море возле Джакарты, оказался взорванным. Об этом сообщил представитель агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии, передает РИА Новости.
«Топливный бак был обнаружен разбитым и взорванным, он протекает», — заявил он. В то же время не уточняется, когда именно могла взорваться емкость.
Ранее в агентстве сообщили, что выживших нет. Также стало известно, что уже обнаружено первое тело.
Обломки лайнера, предположительно, находятся на глубине около 30 метров, пишет The Jakarta Post. Издание отмечает, что среди пассажиров на борту находились 20 сотрудников министерства финансов Индонезии.
Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air пропал с радаров через 13 минут после взлета из Джакарты. Он выполнял рейс JT-610 в индонезийский город Панкалпинанг. На борту лайнера находились 189 человек: 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Сообщалось, что экипаж перед крушением запросил возвращение в аэропорт вылета.
Потерпевший катастрофу самолет эксплуатировался с августа и был пригоден к полету. Двое пилотов лайнера налетали в общей сложности 11 тысяч часов. По данным Lion Air, во время предыдущего рейса у потерпевшего катастрофу лайнера была некая техническая проблема, но ее исправили.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прощание с Караченцовым23
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США184
Прощание с Караченцовым вызвало переполох52
Первые кадры крушения Boeing 7378
В посольстве уточнили данные о россиянах на борту Boeing 73712
Видео
05:21
Пока вы спали: Путин в Стамбуле насторожил США
Общество
03:59
Крушение Boeing: экипаж хотел вернуться в аэропорт
Катастрофы Другое
00:45
В Москве горит территория бывшего завода ЗИЛ
Происшествия
00:26
Прощание с Караченцовым вызвало переполох
Шоу-бизнес
01:30
У упавшего в Индонезии самолета взорвался топливный бак
Происшествия
01:41
Найдено место крушения Boeing
Происшествия В мире
03:59
В посольстве уточнили данные о россиянах на борту Boeing 737
Происшествия Катастрофы
07:26
Лавров высказался о выходе США из ракетного договора
Политика
04:24
Меркель по-русски спросила у Путина про пальто
В мире Статьи
01:02
В Киеве призвали взрывать российские военные склады
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение