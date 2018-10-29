Присяжная россиянка влюбилась в подсудимого и пожалела

Присяжная россиянка влюбилась в подсудимого и пошла под суд

Жительница Краснодара , возглавившая комиссию присяжных заседателей по уголовному делу о похищении людей, предстанет перед судом по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

39-летняя женщина прониклась к одному из подсудимых чувством личной симпатии и, несмотря на отсутствие доказательств о непричастности его к преступлению, решила проголосовать за его невиновность. В дальнейшем она заявила самоотвод о выходе из числа присяжных заседателей, аргументировав его семейными обстоятельствами.

Однако обвиняемая продолжила отслеживать ход рассмотрения судом уголовного дела. В начале 2018 года женщина передала адвокату подсудимого записку для установления связи с мужчиной, который ей понравился. После этого ее действия начали контролировать правоохранительные органы

Женщина встретилась со знакомым фигуранта уголовного дела, в роли которого выступил сотрудник уголовного розыска, и сообщила ему о своем намерении воздействовать на присяжных. Затем она предоставила личные данные присяжных заседателей, которых предстояло склонить к голосованию за невиновность и которым нужно было передать деньги.