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Москвич застрелил соседа после двух лет скандалов
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Участник сюжета "расплескалась синева" покончил с собой
Участник сюжета "расплескалась синева" покончил с собой

Москвич застрелил соседа после двух лет скандалов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве мужчина застрелил соседа на лестничной клетке после конфликта, длящегося около двух лет, сообщает ГСУ СК по столице.
В ходе очередного конфликта подозреваемый выстрелил в оппонента не менее шести раз из огнестрельного оружия, потерпевший 1975 года рождения умер на месте, сообщается на сайте ведомства.
На допросе стрелок рассказал следователям, что между ним и потерпевшим был застарелый конфликт, продолжавшийся около двух лет.
В августе сообщалось, что житель столицы расстрелял тещу и тестя, а затем покончил с собой.
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