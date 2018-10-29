Москвич застрелил соседа после двух лет скандалов

Москве мужчина застрелил соседа на лестничной клетке после конфликта, длящегося около двух лет, сообщает ГСУ СК по столице.

В ходе очередного конфликта подозреваемый выстрелил в оппонента не менее шести раз из огнестрельного оружия, потерпевший 1975 года рождения умер на месте, сообщается на сайте ведомства.

На допросе стрелок рассказал следователям, что между ним и потерпевшим был застарелый конфликт, продолжавшийся около двух лет.

В августе сообщалось, что житель столицы расстрелял тещу и тестя, а затем покончил с собой.