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Жесткая посадка F-15 попала на видео
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Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 47 минут назад
Фото: Twitter
Самолет потерял равновесие и был близок к крушению. Только с четвертого раза летчику удалось выровнять самолет.
Жесткая посадка на грани фола истребителя F-15 попала на видео. Самолет несколько раз пытается приземлиться с выпущенным тормозным гаком. Однако каждый раз нос машины оказывается слишком задран, и летчик с трудом удерживает истребитель. Кажется, что самолет буквально «скачет» по взлетно-посадочной полосе, а от выпущенного гака в стороны разлетаются снопы искр.
Дата и место инцидента неизвестны, но автор статьи на портале The Drive предполагает, что инцидент мог произойти на базе Ланкенхит в Великобритании.
«У меня нет информации об обстоятельствах, но на видео явно видно, что дела очень плохи», — написал автор.
После нескольких таких «скачков» по посадочной полосе, как отмечает журналист, самолету все-таки удается приземлиться.
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