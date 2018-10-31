Искры и потеря равновесия: жесткая посадка F-15 попала на видео

Самолет потерял равновесие и был близок к крушению. Только с четвертого раза летчику удалось выровнять самолет.

Жесткая посадка на грани фола истребителя F-15 попала на видео. Самолет несколько раз пытается приземлиться с выпущенным тормозным гаком. Однако каждый раз нос машины оказывается слишком задран, и летчик с трудом удерживает истребитель. Кажется, что самолет буквально «скачет» по взлетно-посадочной полосе, а от выпущенного гака в стороны разлетаются снопы искр.

Emergency Landing yapan bir F-15. Kanca sadece uçak gemisi konuşlu uçaklarda olmuyormuş. pic.twitter.com/FOSh9RZVEa— A_Emre_S (@aemres78) 28 октября 2018 г. Дата и место инцидента неизвестны, но автор статьи на портале The Drive предполагает, что инцидент мог произойти на базе Ланкенхит в Великобритании.

«У меня нет информации об обстоятельствах, но на видео явно видно, что дела очень плохи», — написал автор.

После нескольких таких «скачков» по посадочной полосе, как отмечает журналист, самолету все-таки удается приземлиться.