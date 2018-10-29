Ещё
На вскрывшую вены активистку завели дело
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На вскрывшую вены активистку завели дело 

News.ru + ещё 24 29 октября 2018
Фото: страница партиии «Другая Россия» ВКонтакте
Против активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной, которая в знак протеста вскрыла себе вены на выставке полицейской техники, возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в хулиганстве, мотивированном ненавистью к социальной группе «сотрудники ФСИН».
29 октября планируется допрос Шалиной, которая пока находится в НИИ имени Склифософского, сообщает «Медиазона» со ссылкой на активистку Марию Алехину. Представлять интересы Шалиной в суде будет юрист «Открытой России» Сергей Бадамшин.
Инкриминируемая Шалиной статья грозит лишением свободны на срок до пяти лет, штрафом или принудительными работами. По этой статье женщина уже отбывала трехлетний срок в колонии после потасовки с членами прокремлевских движений. Общество «Мемориал» признало ее политзаключенной.
Как писал News.ru, 25 октября активистка партии «Другая Россия» Ольга Шалина вскрыла себе вены на выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех». Перед этим девушка залезла на выставленный автозак и разбросала листовки со словами «ФСИН — это АД». Таким образом она протестовала против якобы репрессивной тюремной системы в РФ. В 2011 году Таганский суд Москвы приговорил Шалину к трем годам лишения свободы условно признав ее виновной по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), позднее наказание заменили на три года колонии.
News.ru: последние новости
«Адмирал Кузнецов» получил повреждения выше ватерлинии ФСБ задержала информатора по делу Петрова и Боширова Кто виноват в аварии дока с «Адмиралом Кузнецовым»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде35
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии96
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ63
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»64
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта россиян в Антарктиде
Происшествия
01:24
Хабенский судится из-за элитной недвижимости
Шоу-бизнес
00:55
Решена судьба моряков задержанного Киевом судна РФ
Украина В мире
00:43
Эрдоган объявил о масштабной военной операции в Сирии
В мире Статьи
02:48
Патриарх Кирилл высказался о «поездке в Константинополь»
Общество
00:31
ЧП в Москве, есть пострадавшие
Происшествия Новости Москвы
20:14
Праздничная атмосфера. Как простились с Караченцовым
Шоу-бизнес Статьи
01:04
Док ушел на дно: причины аварии в Мурманске
Происшествия Армия
01:41
«»Крымская стена" падет так же, как Берлинская»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение