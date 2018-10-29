На вскрывшую вены активистку завели дело

Против активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной , которая в знак протеста вскрыла себе вены на выставке полицейской техники, возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в хулиганстве, мотивированном ненавистью к социальной группе «сотрудники ФСИН ».

29 октября планируется допрос Шалиной, которая пока находится в НИИ имени Склифософского, сообщает «Медиазона» со ссылкой на активистку Марию Алехину . Представлять интересы Шалиной в суде будет юрист «Открытой России» Сергей Бадамшин

Инкриминируемая Шалиной статья грозит лишением свободны на срок до пяти лет, штрафом или принудительными работами. По этой статье женщина уже отбывала трехлетний срок в колонии после потасовки с членами прокремлевских движений. Общество «Мемориал» признало ее политзаключенной.

Как писал News.ru, 25 октября активистка партии «Другая Россия» Ольга Шалина вскрыла себе вены на выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех». Перед этим девушка залезла на выставленный автозак и разбросала листовки со словами «ФСИН — это АД». Таким образом она протестовала против якобы репрессивной тюремной системы в РФ. В 2011 году Таганский суд Москвы приговорил Шалину к трем годам лишения свободы условно признав ее виновной по части 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), позднее наказание заменили на три года колонии.