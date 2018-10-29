Крушение самолета в Индонезии: выживших нет

В Индонезии заявили, что после крушения самолета выживших нет

После крушения самолета Boeing 737 MAX у берегов Индонезии выживших нет, заявил представитель национального агентства по преодолению ЧС.

"В результате крушения выживших нет", — заявил представитель агентства РИА Новости.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). Первое сообщение, что в море у берегов Западной Явы найдены крупные обломки самолета, поступило в Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии от экипажей гражданских судов, находившихся в районе катастрофы. В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа.